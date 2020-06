Fase 3: riapre domani parco archeologico di Marsala

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Chiuso al pubblico dallo scorso 9 marzo a causa dell'emergenza sanitaria coronavirus, riaprirà domani i battenti il Parco archeologico di Lilybeo-Marsala. Alle 10, alla presenza del direttore del Parco, Enrico Caruso, e del sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, la riapertura si terrà all'ingresso lato piazza della Vittoria (Porta Nuova), "a significare - sottolinea Enrico Caruso - la sinergia istituzionale instaurata con la Città di Marsala che riconosce in questo sito un forte valore identitario della propria storia e della propria cultura". Da domani, il Parco archeologico sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19.30 e sarà, quindi, possibile la visita delle principali testimonianze della città di epoca romana: la Plateia Aelia, ovvero il decumano massimo, la Villa romana con i suoi mosaici con scene di caccia e terme e le fortificazioni. "Inoltre - continua il direttore Caruso - il percorso pedonale adiacente alla strada romana Plateia Aelia sarà aperto gratuitamente al pubblico per consentire il libero transito per la 'storica' passeggiata verso il mare fino al cosiddetto Ferro di cavallo, grazie alla convenzione stipulata con il Comune di Marsala circa un anno fa, finalizzata alla valorizzazione e fruizione della vasta area archeologica del Capo Boeo". Per l'ingresso al Parco, per ragioni legate all'emergenza Covid-19, sarà necessario l'uso delle mascherine protettive e l'entrata sarà consentita a chi avrà una temperatura corporea inferiore a 37,5 gradi. Potranno fare ingresso un massimo di 30 persone ogni ora. E per evitare assembramenti o code, è necessario prenotare la visita collegandosi all'indirizzo: https://youline.eu/laculturariparte.html. "A breve - conclude Enrico Caruso - sarà pure possibile visitare anche il Museo, dove si stanno ultimando le misure di sicurezza e l'individuazione di percorsi a senso unico". (ANSA).