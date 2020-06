Residuato bellico nel Messinese, interviene Esercito

(ANSA) - NASO, 11 GIU - Un proiettile d'artiglieria da 88 millimetri di fabbricazione britannica risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato rinvenuto in un ciliegio nei pressi di una abitazione a Naso (Messina) e poi fatto brillare in una cava di Torrenova dall'Esercito, intervenuto con i militari del 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo.

L'ordigno è stato rimosso secondo le previste procedure di sicurezza dagli artificieri del 4° reggimento genio della Brigata "Aosta" e fatto brillare nella cava Bruno.Dall'inizio del 2020 i guastatori del 4° reggimento comandato dal Colonnello Antonio Sottile, alle dipendenze della Brigata meccanizzata "Aosta" di Messina, hanno già effettuato 41 interventi di bonifica in tutto il territorio siciliano, distruggendo un totale di 1.477 ordigni bellici. (ANSA).