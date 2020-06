Picchia e poi lancia cane verso auto, denunciato a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 11 GIU - Ha lanciato contro le auto in sosta un cagnolino. La Polizia di Stato ha denunciato a Palermo un romeno di 46 anni, con l'accusa di maltrattamento di animali. Alla scena in via Paolo Emiliani Giudici a Palermo hanno assistito marito e moglie che hanno contattato il 112.

L'uomo ubriaco ha ripetutamente picchiato il piccolo animale. Il cagnolino ferito è stato sequestrato e affidato ai veterinari del Comune. (ANSA).