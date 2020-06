Borsellino:Pm Messina,nessun depistaggio

(ANSA) - PALERMO, 11 GIU - "Le indagini, doverosamente svolte secondo l'indicazione della Corte di assise di Caltanissetta non hanno consentito di individuare alcuna condotta posta in essere ne' dai magistrati indagati, ne' da altre figure appartenenti alla magistratura volte ad inquinare le dichiarazioni, certamente false, rese da Vincenzo Scarantino". Lo scrivono i pm di Messina nella richiesta di archiviazione dell'inchiesta sul depistaggio delle indagini sulla strage di via D'Amelio aperta a carico degli ex pm Anna Maria Palma e Carmelo Petralia. Per gli stessi fatti e per la stessa accusa - calunnia aggravata - a Caltanissetta è in corso un processo contro tre dei poliziotti che condussero le indagini e che, costruendo a tavolino tre falsi pentiti, avrebbero inquinato la ricostruzione dell'attentato al giudice Paolo Borsellino.