Alitalia: Anci Sicilia, compagnia vuol farci pagare sprechi

(ANSA) - PALERMO, 11 GIU - "Ringrazio il presidente della Regione per aver voluto esprimere anche 'visivamente' riunendoci qui oggi la piena collaborazione tra il governo regionale e l'Anci Sicilia. Collaborazione che pur con le utili e necessarie differenze serve a cercare e trovare soluzioni idonee per migliorare e rilanciare i nostri territori. Oggi rappresento tutti i comuni della Sicilia e, insieme con l'ufficio di presidenza dell'Anci, sono interessato solo ed esclusivamente allo sviluppo complessivo della nostra Isola". Lo ha detto Leoluca Orlando, presidente di Anci Sicilia, associazione dei comuni siciliani, a margine della riunione congiunta tra governo regionale e ufficio di presidenza Anci Sicilia svoltasi questa mattina nella sede della Gesap dell'aeroporto 'Falcone Borsellino' di Palermo, presenti numerosi sindaci con fascia tricolore dei comuni dell'Isola. L'incontro è stato voluto per affrontare la questione del caro-voli Alitalia e la scelta della compagnia di non effettuare più voli da e per Trapani-Birgi.

"La mobilità aerea - ha continuato Orlando - non solo è fondamentale per la ricchezza dei nostri territori e lo sviluppo del turismo ma ci consente anche di accogliere i turisti al meglio delle nostre possibilità mettendo a loro disposizione il nostro immenso patrimonio artistico e culturale".

"Per questi motivi - ha concluso Orlando - ritengo vergognoso il comportamento della 'cosiddetta' compagnia di bandiera che, pur ricevendo tre miliardi di euro dallo Stato e avendo generato uno stato di monopolio pubblico nel settore della mobilità internazionale, vuole far pagare ai siciliani gli sprechi del passato". (ANSA).