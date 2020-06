(ANSA) - ROMA, 11 GIU - "Grazie al mutamento del contesto sanitario, è giunto il momento di un 'ritorno alla normalità' per la giustizia. In particolare, è imminente l'emanazione di una circolare che riequilibra il rapporto tra lavoro in presenza e lavoro da remoto del personale amministrativo in modo da garantire la regolare celebrazione delle udienze, in condizioni di sicurezza, già a partire dal 1° luglio 2020". Lo ha annunciato il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede rispondendo a un'interrogazione al question time sulla ripresa dell'attività giudiziaria dopo l'emergenza Covid 19. (ANSA).