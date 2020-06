Fase 3: Ps custodirà materiale informatico studenti nisseni

(ANSA) - CALTANISSETTA, 09 GIU - Per evitare furti, come accaduto di recente, la Questura di Caltanissetta, su indicazione del questore Giovanni Signer, custodirà fini all'avvio del nuovo anno scolastico nei commissariati di Gela e Niscemi il materiale informatico acquistato dalle scuole e destinato agli alunni di famiglie meno abbienti. L'iniziativa è stata reso possibile grazie ad un accordo tra il questore ed il dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale dopo il furto di 20 tablet per le lezioni online avvenuto alcuni giorni fa in una scuola di Gela. L'intesa ,tra l'altro, prevede che tutti gli istituti scolastici della provincia possano far custodire negli uffici della polizia il materiale informatico per garantire agli studenti alla ripresa della scuola la disponibilità del materiale didattico reso indispensabile dall'emergenza Covid-19 (ANSA).