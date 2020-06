Una donna di 39 anni è stata uccisa questa mattina intorno alle 11 in un appartamento di via Sicilia a Lentini (Sr). Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del nucleo operativo della Compagnia ad ucciderla con due colpi di pistola sarebbe stato un 82enne, proprietario della casa dove i due da diversi giorni vivevano insieme. A dare l'allarme sono stati i vicini, che hanno avvertito gli spari. I militari dell'Arma hanno trovato il corpo della vittima in una pozza di sangue.