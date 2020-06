De Raho: attenzione infiltrazioni mafia

(ANSA) - PALERMO, 9 GIU - "Il rischio, nei momenti di difficoltà economica, è che le mafie riescano ad infiltrarsi ulteriormente nell'economia, ad esempio nel settore del turismo: ristoranti, bar, alberghi e altre attività". Lo ha detto Federico Cafiero De Raho, procuratore nazionale antimafia su Rai Radio1 a "Radio anch'io". "I mafiosi arrivano con sacchi pieni di banconote per fare acquisti, hanno bisogno che questo denaro venga nascosto attraverso prestanome e imprese che sono in difficoltà. Le mafie approfittano delle difficoltà delle imprese occultandosi al loro interno - ha proseguito -. Riescono a far entrare il denaro, quel denaro diventa usura e quell'usura permette ai mafiosi di diventare gestori di quell'impresa. Una soluzione per impedire alle mafie di impossessarsi dei patrimoni è dare immediato accesso al credito e alla liquidità e ampliare al massimo le attività della Guardia di Finanza".