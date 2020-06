Turismo: dopo lockdown riaprono Foresteria e Palazzo Planeta

(ANSA) - PALERMO, 08 GIU - Dopo i mesi di lockdown riapre il 19 giugno la Foresteria di Planeta a Menfi, il resort nel cuore della costa sudoccidentale della Sicilia, poco distante dalle due cantine, Ulmo e Dispensa, e dall'oliveto di Capparrina. Un luogo inserito in un contesto culturale e naturalistico d'eccezione tra il parco archeologico di Selinunte, la Valle dei Templi di Agrigento, il mare incontaminato di Porto Palo e la Riserva Naturale del fiume Belice. Un'oasi di pace, dove gli spazi esterni consentono di immergersi completamente nel silenzio che circonda la struttura, passeggiando nei vigneti circostanti o nel Giardino degli aromi. Il ristorante della Foresteria, che organizzerà gli spazi per garantire il distanziamento sociale tra gli ospiti, punterà su un menù pensato sulla base della spesa quotidiana, in cui però le erbe aromatiche saranno il tocco essenziale dei piatti dello Chef. In programma le cooking classes nella cucina del ristorante; mentre la novità sarà l'esperienza #Planetacomestoyou con le cooking class direttamente nelle ville private, guidate dallo Chef Angelo Pumilia, e le formule di asporto e delivery.

Il 12 giugno riaprirà anche Palazzo Planeta nel cuore di Palermo, pulsante crocevia di storie e culture millenarie, con i suoi appartamenti che racchiudono l'essenza dell'ospitalità della famiglia. "Le prenotazioni stanno arrivando - racconta Francesca Planeta, responsabile dell'ospitalità Planeta. Forte è il desiderio di accogliere gli ospiti, con sempre maggiore attenzione alle esigenze di ciascuno". (ANSA).