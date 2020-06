Libri: premiato in Francia lo scrittore Giosuè Calaciura

(ANSA) - PALERMO, 08 GIU - Lo scrittore Giosuè Calaciura ha vinto in Francia la trentacinquesima edizione "Prix Méditerranée" 2020 per il miglior romanzo straniero, con "Borgo Vecchio", pubblicato da Notalia e tradotto in francese da Lise Chapuis. Il romanzo è edito in Italia da Sellerio.

La sezione dedicata agli scrittori francesi è stata vinta da Mahi Binebine con il romanzo "Rue di Pardon", edito da Stock.

