Coronavirus: Sicilia pubblicherà dati tre giorni a settimana

(ANSA) - CATANIA, 08 GIU - Visto l'andamento del Coronavirus in Sicilia cambia la comunicazione dei dati sulla situazione nell'Isola: il bollettino della Regione, infatti, sarà diffuso tre giorni a settimana. Non più, quindi, tutti i giorni, ma lunedì, mercoledì e venerdì. Resta invariata, mantenendo la scadenza giornaliera, la comunicazione dei dati da parte della Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale e, per la parte epidemiologica, anche all'Istituto superiore di sanità. Il prossimo bollettino pubblico è previsto, quindi, mercoledì prossimo. (ANSA).