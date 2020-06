Calcio: Palermo in C; 'Abbiamo sudato. Ma siamo qua'

(ANSA) - PALERMO, 08 GIU - "Abbiamo gioito e sofferto.

Abbiamo sudato. Ma siamo qua. Con le lacrime di chi quest'anno ha perso tutto e il cuore già aperto a un futuro migliore". Lo scrive suo suoi canali social il Palermo dopo la promozione in serie C ratificata dal consiglio federale che si è tenuto a Roma. Il club rosanero nel suo messaggio rilanciato su twitter, facebook e instagram ricorda le famiglie in difficoltà per il coronavirus, motivo per cui non ci saranno festeggiamenti ufficiali, e si rivolge ai tifosi che stanno celebrando in modo composto e senza caroselli per strada questa strana promozione in Serie C.

"È andata come doveva andare - scrive il Palermo - Andiamo dove dobbiamo andare. Grazie a tutti". (ANSA).