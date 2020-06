2 giugno: centrodestra anche a Palermo contro governo

(ANSA) - PALERMO, 02 GIU - Palloncini verdi, bianchi e rossi e bandiere tricolori: anche a Palermo, come in altre 100 piazze d'Italia, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia si sono mobilitati "per dare voce all'Italia che non si arrende". Una manifestazione, "nel rispetto delle regole", dicono gli organizzatori, davanti al teatro Politeama, con i maggiori esponenti del centrodestra in "una giornata simbolica per rivendicare la libertà e l'orgoglio del popolo italiano - dice Carolina Varchi, deputato nazionale di FdI - Moltissimi italiani aspettano gesti concreti da parte di questo governo.

Rappresentiamo simbolicamente milioni di italiani che non ci stanno a un'Italia destinata al declino per colpa del coronavirus e per le scelte del governo Conte". Tra i presenti, anche il senatore Stefano Candiani, segretario regionale della Lega, con l'assessore regionale ai beni culturali Alberto Samonà, con i consiglieri comunali Francesco Scarpinato e Mimmo Russo (FdI), Andrea Mineo di Forza Italia. Assenti i consiglieri comunali della Lega di Palermo e provincia. La manifestazione di oggi è soltanto una prima iniziativa in vista dell'appuntamento nazionale in programma il prossimo 4 luglio al Circo Massimo a Roma, quando il centrodestra scenderà in piazza. (ANSA).