Musica: riparte scuola popolare del Brass a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 01 GIU - Dopo avere sanificato i locali e ottenuto il parere favorevole della Protezione Civile, dal 3 giugno riprenderanno a suonare le aule rinascimentali della Scuola Popolare di Musica dello Spasimo del Brass group con una novità assoluta. La scuola, diretta dal Maestro Vito Giordano, propone ai suoi allievi ed ai nuovi iscritti una doppia offerta formativa. "Se da un lato la pandemia ha causato la chiusura delle nostre attività didattiche - dice Giordano - dall'altro noi non ci siamo mai fermati, anzi abbiamo attivato una serie di lezioni online. E visto i riscontri positivi da parte dei nostri discenti, abbiamo ritenuto opportuno continuare la formazione in rete oltre ad attivare la didattica one to one, direttamente presso la nostra sede storica allo Spasimo, arricchendo in tal modo le proposte didattiche con uno studio ancora più mirato".

La peculiarità ed unicità della Scuola Popolare di Musica è anche quella di realizzare attività di produzione ed è con questo ulteriore valore ed obiettivo che vengono annunciati gli spettacoli di fine anno con gli allievi seguiti dai Maestri della Scuola, che andranno in scena il 4 che il 5 di luglio (rispettando limiti di capienza e norme anti-contagio). (ANSA).