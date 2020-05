Coronavirus: in Sicilia positivi sotto quota mille

(ANSA) - PALERMO, 30 MAG - In Sicilia i casi positivi al coronavirus sono 999 (-138), 2.170 sono i guariti (+139) e 273 i deceduti. (+1). Degli attuali 999 positivi, 74 pazienti (0) sono ricoverati - di cui 7 in terapia intensiva (0) - mentre 925 (-138) sono in isolamento domiciliare. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana. Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 148.871 (+2.892 rispetto a ieri), su 127.725 persone: di queste sono risultate positive 3.442 (+2).

(ANSA).