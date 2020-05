Coronavirus: coop e volontari raccontano l'emergenza

A quasi tre mesi dall'inizio dell'emergenza Covid-19, Coop Alleanza 3.0 ha voluto raccogliere nel documentario "Coronavirus, un'ordinaria giornata particolare" le testimonianze dei lavoratori della Cooperativa e dei volontari delle associazioni del terzo settore che sono al fianco delle comunità, dei territori in questo difficile momento. Il documentario è un diario corale in cui si ripercorrono i momenti cruciali dell'emergenza Covid-19, che ha delineato nuove priorità e ridisegnato i confini delle esigenze quotidiane, attraverso storie che fanno sentire la comunità parte di una storia condivisa.

"Coronavirus, un'ordinaria giornata particolare" è disponibile sul sito di Coop Alleanza 3.0 e sul canale Youtube della Cooperativa. "Il documentario - si legge in una nota - è un modo di dire grazie a tutti per l'impegno straordinario, ascoltando le voci di una umanità pulsante e viva che parla un linguaggio comune: quello dell'inclusione, della solidarietà e della cooperazione perché è solo pensando da comunità che supereremo insieme questa emergenza. Coronavirus, un'ordinaria giornata particolare si focalizza anche sulle nuove relazioni "a distanza di un metro", sulle nuove forme di solidarietà, sulle azioni derivanti dall'essere una cooperativa vicina alla comunità, alla vita delle persone, e del territorio". (ANSA).