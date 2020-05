(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Blutec: manifestazioni interesse per Termini Imerese Sono scaduti oggi alle 12 i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la vendita dei sei siti produttivi del complesso aziendale Blutec, compreso lo stabilimento ex Fiat di Termini Imerese. Secondo quanto si apprende, sarebbero arrivate diverse manifestazioni tra ieri e stamattina. Una, ritenuta molto interessante, perché potrebbe aprire i cancelli della fabbrica a gran parte dei lavoratori ex Fiat, riguarderebbe lo stabilimento allo porte di Palermo.

(ANSA).