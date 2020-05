Fase 2: Mondello cambia volto, niente più cabine

(ANSA) - PALERMO, 29 MAG - Sono state per anni il simbolo di Mondello e della società Italo-Belga, che gestisce il litorale dal 1909, ma per la prima volta, dal secondo dopoguerra (cioè da 75 anni) , la nota località balneare, a pochi chilometri da Palermo, non avrà le famose e storiche cabine di legno sulla spiaggia, dove tanti hanno trascorso le estati della loro vita.

Proprio la presenza delle "capanne", come le chiamano i palermitani, nel recente passato era state motivo di accese polemiche e di esposti da parte di associazioni e di ambientalisti che lamentavano l'impossibilità di vedere il mare.

Acqua passata: quest'estate, dopo la progressiva riduzione degli anni scorsi, la spiaggia sarà "libera" dalle strutture che vengono montate per la stagione balneare. Cittadini e turisti potranno fruire dei servizi dei lidi 'Valdesi', 'Sirenetta' e 'Stabilimento' dal prossimo 6 giugno con le sdraio e gli ombrelloni che prevedono il distanziamento sociale a tutela della salute pubblica.

"Quest'anno, vista la delicata condizione di emergenza sanitaria da coronavirus, dovremo seguire delle regole di base per evitare qualsiasi forma di assembramento ed adottare un responsabile comportamento individuale - spiega Antonio Gristina, presidente e amministratore delegato della Società Italo-Belga - non dimenticando comunque che la spiaggia deve continuare ad essere un momento di relax e benessere. A seguire sempre con progressività, renderemo fruibili con i servizi tutti i rimanenti lidi e spazi a disposizione". Le postazioni saranno montate su spazi disponibili anche maggiori di quelli previsti dalla norma, e sulle aree comuni quali spogliatoi, servizi igienici e docce sarà garantita una regolare pulizia e disinfezione, in ogni caso assicurata alla chiusura degli impianti. Anche i lettini e le attrezzature in uso saranno sanificati a fine giornata. All'ingresso si prevede anche la misurazione della temperatura corporea, saranno privilegiate le prenotazioni online e sarà mantenuto l'elenco delle presenze per 14 giorni, nel rispetto delle previsioni della norma. (ANSA).