Ambiente: altro nido tartaruga Caretta Caretta nel Ragusano

(ANSA) - RAGUSA, 29 MAG - Ancora un nido di Caretta Caretta, il terzo in due giorni, è stato scoperto e messo in sicurezza dal Wwf lungo la spiaggia di Randello, nel territorio di Ragusa.

Lo fa saper la stessa associazione. A segnalare la presenza del nido al Wwf è stato un operaio della forestale, Vito Pavone.

In seguito della scoperta del terzo nido il WWF rivolge un appello alle amministrazioni costiere "per non effettuare la pulizia meccanica delle spiagge, che danneggia le nidificazioni sia del fratino che della tartaruga marina, cancellando eventuali tracce e dunque compromettendo individuazione e difesa dei nidi". (ANSA).