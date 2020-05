Catania: Tribunale, no commissari e sì al concordato

(ANSA) - CATANIA, 28 MAG - No all'azzeramento del Cda con conseguente nomina di commissari e sì invece al concordato con riserva in bianco. E' la decisione del Tribunale fallimentare sul Catania che di fatto rende improcedibile anche la richiesta cautelare della Procura di avviare la procedura fallimentare della società. I giudici hanno nominato due commissari, la commercialista catanese Letizia Guzzardi e il professore di diritto commerciale Antonio Rossi, e concesso 60 giorni di tempo per andare avanti nella procedura di concordato. (ANSA).