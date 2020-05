Coronavirus: in Sicilia boom di guariti, 5 nuovi positivi

Aumentano i guariti, che sono 116, calano i ricoveri, si registrano 5 nuovi casi e un decesso. E quanto emerge dal report della Regione sul Coronavirus in Sicilia Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 140.295 (+2.613 rispetto a ieri), su 122.130 persone: di queste sono risultate positive 3.435 (+5), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.318 (-112), 1.845 sono guarite (+116) e 272 decedute (+1).

Degli attuali 1.318 positivi, 83 pazienti (-10) sono ricoverati - di cui 10 in terapia intensiva (0) - mentre 1.235 (-102) sono in isolamento domiciliare. Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province. Agrigento: 38 (0 ricoverati, 102 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta: 18 (3, 144, 11); Catania: 579 (28, 395, 98); Enna: 27 (4, 366, 29); Messina: 284 (27, 223, 57); Palermo: 319 (18, 222, 35); Ragusa: 18 (0, 72, 7); Siracusa: 21 (3, 201, 29); Trapani: 14 (0, 120, 5). (ANSA).