Mafia: torna in cella boss di Corleone

(ANSA) - PALERMO, 26 MAG - Torna in carcere il boss di Corleone Pietro Pollichino, tra i capimafia scarcerati nelle scorse settimane per motivi di salute. Condannato per associazione mafiosa, 78 anni, finirà di scontare la pena a luglio del 2021. Pollichino era detenuto in alta sorveglianza ed era nella lista dei mafiosi, dopo la scarcerazione era stato posto ai domiciliari. (ANSA).