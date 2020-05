Covid-19: in Sicilia 4 nuovi casi,terzo giorno senza decessi

(ANSA) - CATANIA, 22 MAG - Aumentano i guariti, diminuiscono i ricoveri, sono quattro i nuovi positivi al Covid-19 e per il terzo giorno consecutivo non si registrano decessi. E' il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola, rispetto a ieri, sull'emergenza Coronavirus,così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 129.431 (+2.083 rispetto a ieri) su 114.230 persone: di queste sono risultate positive 3.421 (+4), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.519 (-3), 1.634 sono guarite (+7) e 268 decedute (0).

Degli attuali 1.519 positivi, 113 pazienti (-5) sono ricoverati - di cui 10 in terapia intensiva (-1) - mentre 1.406 (+2) sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province.

Agrigento: 41 (0 ricoverati, 99 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta: 51 (5, 110, 11); Catania: 631 (35, 339, 97); Enna: 67 (5, 325, 29); Messina: 288 (33, 218, 56); Palermo: 365 (29, 175, 34); Ragusa. 28 (0, 62, 7); Siracusa: 33 (6, 187, 28); Trapani: 15 (0, 119, 5). (ANSA).