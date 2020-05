Droga: cane a guardia tombino con 'dosi', due arresti

(ANSA) - CATANIA, 21 MAG - Nascondevano la droga da vendere ai 'clienti' in un tombino guardato a vista da Totò, il loro Jack Russell che, ubbidendo a un cenno a distanza dei suoi padroni, faceva avvicinare o meno gli acquirenti. E' la tecnica usata da due spacciatori del Villaggio Sant'Agata, i fratelli Mario e Fabio Salvatore Poidomani, di 26 e 23 anni, che sono stati arrestati da agenti del commissariato Librino per spaccio di sostanze stupefacenti. La polizia ha anche denunciato altri tre persone. Grazie all'intervento della squadra cinofili della polizia e col contributo dei vigili del fuoco chiamati per l'ispezione del tombino-deposito, gli agenti hanno recuperato e sequestrato 62 dosi di cocaina e crack. Sequestrato anche uno scooter utilizzato senza avere la patente da uno degli spacciatori. Totò invece è stato tolto dalla cuccia abusiva in cui era rinchiuso ed è stato affidato a un'associazione animalista. (ANSA).