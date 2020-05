Via lavori per viabilità San Giovanni

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - "Ecco le prime immagini del cantiere che porterà una piccola rivoluzione nel quartiere San Giovanni, con la riorganizzazione della viabilità e la riqualificazione dell'asse via La Spezia, via Taranto, largo Brindisi, a vantaggio di residenti e cittadini". Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Abbiamo dato il via ai lavori per rendere più fruibile e vivibile la zona con aree pedonali più ampie, due nuove ciclabili e anche una preferenziale su via La Spezia - aggiunge - È un progetto a cui abbiamo lavorato sin dall'inizio del mandato, condividendolo con il territorio e i cittadini. Un progetto che darà respiro a tutta l'area, liberando spazi per chi vuole passeggiare, andare in bicicletta o prendere l'autobus. Su Largo Brindisi sarà estesa l'area pedonale, con un accesso diretto alla stazione San Giovanni della metro C. Le due piste ciclabili via La Spezia e via Taranto convergeranno proprio su Largo Brindisi dove sarà disponibile un parcheggio riservato alle biciclette".