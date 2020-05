Premio Marineo, prorogata la scadenza del bando

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - E' stata prorogata al 31 luglio la scadenza, prevista per il 6 giugno, per partecipare alla 46/a edizione del premio di poesia Città di Marineo, per venire incontro alle difficoltà di invio e consegna, da parte degli autori e delle case editrici, delle opere con cui intendono concorrere, a causa delle restrizioni legate alla pandemia da coronavirus. Lo ha deciso il Circolo Culturale Cattolico di Marineo.

Il bando del premio, aggiornato con la possibilità dell'inoltro online delle liriche inedite in lingua siciliana, è consultabile scrivendo a premiopoesiamarineo@libero.it. La cerimonia di premiazione, prevista per il 6 settembre, è stata rinviata al periodo autunnale.

Il premio si articola in quattro sezioni: A) poesia in lingua italiana edita; B) poesia in lingua siciliana inedita; C) poesia in lingua siciliana edita ; D) sezione speciale internazionale.

In passato il riconoscimento è andato, tra gli altri, agli scrittori russi Andrej Siniavskij e Evgenij Evtushenko, al poeta spagnolo Raphael Alberti, al fisico Antonino Zichichi, all'autore e paroliere Mogol, al cantautore Franco Battiato, agli attori Turi Ferro, Leo Gullotta, Arnoldo Foà, Gianfranco Iannuzzo, Lando Buzzanca, Giorgio Albertazzi, Luigi Lo Cascio, Pamela Villoresi, Lina Sastri, Sebastiano Lo Monaco, Giampiero Ingrassia, al soprano lirico-leggero Desiree Rancatore, al linguista Francesco Sabatini e allo scienziato Luc Montagnier.

(ANSA).