Falcone: lo spettacolo 'Siamo a mare' su Brass Web Tv

(ANSA) - PALERMO, 20 MAG - Per il fine settimana la Brass WebTV metterà in scena lo spettacolo Siamo a Mare - Parole e Musica. In rete da sabato 23 maggio, la Fondazione The Brass Group desidera commemorare e ricordare le vittime delle stragi di Capaci e Via D'Amelio con una propria produzione dedicata a tutti gli eroi uccisi per mano mafiosa. La memoria come valore per non dimenticare per la giornata del 28esimo anniversario dell'attentato mafioso in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo ed i tre agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Lo spettacolo è visibile sul sito www.brassgroup.it, cliccando su brasswebtv. Assieme all'esibizione, verranno messi in rete dei contributi video da parte della professoressa Maria Falcone, fondatrice della Fondazione Falcone, del professore Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, di Graziella Accetta, madre di Claudio Domino, di Silvia Francese, nipote di Mario Francese, di Marcello Alessandra, autore del testo teatrale e di Gigi Razete, giornalista. (ANSA).