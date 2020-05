Coronavirus: sequestrate 75 mila mascherine

FI - PALERMO, 20 MAG - La guardia di finanza ha sequestrato oltre 75 mila mascherine a cinque aziende a Palermo e Bagheria.

"Erano sprovviste della marcatura Ce e non avevano istruzioni facilmente comprensibili dai consumatori", affermano le fiamme gialle.

I titolari delle aziende controllate nell'ambito dell'emergenza coronavirus sono stati segnalati alla Camera di Commercio per le sanzioni amministrativa, che per ogni violazione possono arrivare fino a un massimo di 60 mila euro. FI.