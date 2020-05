Signor Sveglia Signor Sonno, cartoon dei bimbi oncologici

(ANSA) - CATANIA, 19 MAG - Si può creare arte durante una grave malattia e in isolamento? A rispondere di sì alla domanda sono i bambini del reparto di Ematologia e oncologia pediatrica del Policlinico di Catania, diretto da Giovanna Russo. Ed è dalla loro inarrestabile fantasia che nasce il progetto del cartone animato 'Signor Sveglia Signor Sonno' , già online, tratto dall'omonima fiaba della scrittrice Carmela Cipriani prodotto del laboratorio creativo CineLad, della onlus Lad col sostegno economico delle Fondazioni Alta Mane Italia e Con il Sud.

Orologi, letti, pecorelle e alberi, rappresentano solo alcuni degli strepitosi collage realizzati con oggetti di recupero dai piccoli pazienti insieme a mamme e papà. Con la supervisione del regista Carlo Lo Giudice, dell'art director Salvatore Cultrera e della psicoterapeuta Karolina Maślak, i personaggi di Melamelandia hanno preso vita. I protagonisti sono due divertenti personaggi dai caratteri diametralmente opposti.

Signor Sveglia, perennemente munito del suo "orologio infernale", corre per tutto il paese a svegliare le persone, ossessionato dallo scandire del tempo. Signor Sonno, sempre abbracciato al suo comodo cuscino, un vero e proprio sregolato, un sognatore seriale che dispensa a tutti incredibili letarghi. Litigano sempre e nella vita hanno due eccentriche compagne magistralmente interpretate da Dori Ghezzi e da Marisa Laurito. Le dinamiche di questa storia, raccontate con l'inconfondibile ritmo narrativo di Pif, ci riportano all'anno presente, a comprendere l'importanza di ogni istante, che va impiegato all'insegna della ricerca della bellezza.

"Il messaggio di grande forza trasmesso da questi bambini - affermano fondatori di Lad, Cinzia Favara Scacco ed Emilio Randazzo - è una iniezione di coraggio e di speranza in un momento tragico come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia". (ANSA).