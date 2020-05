Protesta mercatari a Palermo, interviene polizia

(ANSA) - PALERMO, 19 MAG - E' guerra tra i mercatari di Palermo, gli ambulanti che danno vita ai mercatini settimanali nei diversi quartieri della città, e l'amministrazione comunale che ha imposto lo stop. La decisione è arrivata nella tarda serata di ieri. Al coordinatore Giovanni Felice - stamane in viale Francia a protestare - non è andato giù il divieto. "Gli ambulanti sono pronti a rispettare le regole anti Covid - dice Felice -, anzi hanno preso tutti gli accorgimenti necessari. Ciò che non accettiamo è il taglio dei mercatini, così l'amministrazione ci manda ko". Questa mattina gli ambulanti hanno trovato la polizia municipale e la polizia di Stato a presidiare il mercatino di viale Francia - pronti a intervenire nel caso qualcuno avesse cominciato a montare le bancarelle. A Falsomiele per bloccare i mercatari sono stati necessari i carabinieri in tenuta antisommossa che hanno presidiato l'area. (ANSA).