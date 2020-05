Viadotto Himera: Cancelleri, sarà riaperto a luglio

(ANSA) - AGRIGENTO, 18 MAG - ''Il viadotto Himera sulla Palermo-Catania sarà riaperto a luglio, questa è l'unica risposta a chi fa solo chiacchiere e polemiche". Così il viceministro Cancelleri durante il controllo in cantiere per verificare lo stato di avanzamento dei lavori nell'Agrigentino.

"Da quando ho assunto l'incarico al ministero, la mia attenzione per questo cantiere è stata massima, ho trovato una situazione con innumerevoli problemi, un cantiere fermo e notevolmente in ritardo ma, grazie sia alla ditta in cantiere che ad Anas, abbiamo raggiunto ritmi ordinari. Adesso voglio mettere un punto a questo vergognoso capitolo per i siciliani e consegnare presto il viadotto", prosegue.

"Spero anche che la Regione Siciliana invece di sperticarsi in inutili polemiche, esegua i lavori sulla frana che sta a monte del viadotto, la vera causa del crollo nel 2015. Il governo sta infatti finendo la ricostruzione del ponte senza che la Regione abbia messo in sicurezza il versante della montagna e ridato la strada ai cittadini di Caltavuturo, ancora oggi infatti per raggiungere il paese i cittadini devono percorrere la trazzera"costruita a suo tempo, in 100 giorni, dai parlamentari del Movimento 5 Stelle", conclude. (ANSA).