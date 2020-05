Polizia: vice questore Borsellino nuovo dirigente a Mondello

(ANSA) - PALERMO, 18 MAG - Dopo 11 anni Manfredi Borsellino, figlio del magistrato Paolo ucciso in via D'Amelio, lascia la direzione del commissariato di Cefalù e va a dirigere l'ufficio di polizia di Mondello a Palermo. In questi anni Borsellino ha indagato a Cefalù non solo sui fatti legati alla criminalità, ma anche su abusi ambientali e sull'occupazione di aree demaniali da parte di lidi balneari. Il trasferimento è stato disposto nell'ambito di una rotazione di incarichi decisa dal questore Renato Cortese. Borsellino a Palermo ha già diretto la polizia postale e gli uffici di polizia Oreto e Zisa. Al suo posto a Cefalù andrà il vice questore Francesco Virga, attuale portavoce del questore.

Cambia anche il vertice del commissariato di Corleone dove andrà Filippo Li Volsi al posto di Filippo Calì che assume la direzione dell'ufficio scorte. (ANSA).