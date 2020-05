Ambiente: 40 anni fa marcia per riserva dello Zingaro

(ANSA) - PALERMO, 18 MAG - Sono trascorsi 40 anni dal 18 maggio 1980, quando una marcia di migliaia di persone percorse i sentieri dello Zingaro e diede il contributo decisivo per l'istituzione della prima Riserva Naturale Orientata della Sicilia". Lo ricordano le associazioni Peppino Impastato, Circolo Metropolis, Associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato e Associazione Asadin. "Quella marcia bloccò una strada che avrebbe devastato la natura dei luoghi e aperto la via alla speculazione edilizia di stampo mafioso, salvando un territorio incontaminato e fornendo nuove prospettive di lavoro e di sviluppo compatibili con l'ambiente", prosegue la nota "Un'iniziativa che partorì una nuova generazione di cittadini sensibili alle tematiche ambientali, pronti alla difesa del territorio, aperti a nuove forme di rapporti tra essere umani e tra esseri umani e Natura. - osserva la nota - Per questo ricordiamo con orgoglio quella data, consapevoli che tante questioni e tanti problemi sono ancora aperti ma che quella tracciata allora è la via da seguire". (ANSA).