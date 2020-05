Forte vento scirocco, decine di roghi nel palermitano

(ANSA) - PALERMO, 13 MAG - I vigili del fuoco e i forestali sono impegnati in decine di incendi nel palermitano, alimentati anche da un forte vento di scirocco che da questa mattina sta sferzando l'intera provincia. Il fronte più grave è quello divampato nella zona del santuario di Romitello, tra Partinico e Borgetto. Roghi anche ad Altofonte, Monreale, Collesano, Bagheria, Misilmeri e Caccamo. Le raffiche di vento stanno creando non pochi problemi anche a Palermo. Decine le telefonate alla sala operativa dei vigili del fuoco per segnalare la caduta di alberi, cartelloni pubblicitari divelti, verande e cornicioni pericolanti. (ANSA).