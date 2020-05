Aggressione a autista bus Amat a Palermo, denunciato

(ANSA) - PALERMO, 13 MAG - La polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà B.G., 42 anni, residente a Bagheria, perché accusato di avere sferrato un pugno a un autista dell'Amat lo scorso sabato. L'uomo accusato di alcuni furti al centro commerciale Forum era sottoposto all'obbligo di firma. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l'uomo a bordo della vettura "Amat" della linea "102", in servizio tra le stazioni "Centrale" e "Notarbartolo" avrebbe aggredito l'autista che lo invitava ad allontanarsi dall'area interdetta ai viaggiatori come previsto dalle regole anticovid. L'autista ha ricevuto un pugno al volto e l'aggressore poi si è allontanato. Dalla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza gli agenti sono risaliti all'aggressore che è stato raggiunto a casa a Bagheria e denunciato. Il questore di Palermo, Renato Cortese, esprime soddisfazione "per la tempestiva individuazione del responsabile di una violenza immotivata e resa ancor più inaccettabile dalle generali difficoltà che i lavoratori pubblici e privati, quindi anche gli attori del trasporto pubblico cittadino, sono costretti ad affrontare in questo particolare periodo della nostra storia". "Ringrazio il Questore e tutte le forze dell'ordine per la vicinanza e l'abnegazione mostrata ogni giorno con atti concreti per la Società Amat". Così il presidente dell'Amat Michele Cimino. (ANSA).