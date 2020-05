100 anni, dimessa da 'Covid hospital'

(ANSA) - PALERMO, 13 MAG - Venticinque giorni dopo il ricovero, Iole, 100 anni, è stata oggi dimessa dal 'Covid Hospital' di Partinico. Proveniente da una casa di riposo, la centenaria era stata ricoverata il 18 aprile scorso per infezione da Coronavirus. A causa delle sue condizioni di salute e di altri farmaci che era costretta ad assumere, è stata curata solo con eparina. I progressi sono stati subito evidenti ed a fine aprile già il primo tampone era negativo. Trasferita al quinto piano della struttura in isolamento, le sue condizioni di salute sono state continuamente monitorate. Dopo il secondo tampone negativo, questa mattina è stata dimessa. Ha lasciato l'ospedale salutata da tutto il personale in servizio. Per la signora Iole, che ha compiuto 100 anni lo scorso 4 gennaio, sono state attivate le dimissioni protette, in regime di assistenza domiciliare integrata. Reduce da una precedente frattura sarà, tra l'altro, seguita nella riabilitazione da un fisioterapista.