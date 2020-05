Tributo a Bacharac di Lucia Garsia per Brass web tv

(ANSA) - PALERMO, 12 MAG - Ancora tanta musica per la Brass WebTv che ha ricevuto tanti riscontri e visualizzazioni e grazie alla quale la Fondazione the Brass Gorup propone eventi musicali mantenendo accesso il canale della comunicazione diretta con il proprio pubblico. In scena da venerdì 15 sino al 21 maggio, per il terzo appuntamento digitale, il concerto "Tribute to Burt Bacharach", un omaggio al grande artista statunitense con la voce di Lucia Garsia con l'armonica di Giuseppe Milici ed i suoni dell'Orchestra Jazz Siciliana diretta dal Maestro Domenico Riina. Momenti di musica da vivere e da vedere collegandosi direttamente al sito www. www.brassgroup.it, cliccando su brasswebtv.

Assieme al concerto, verranno messe in rete anche una presentazione a cura di Gigi Razete, ed alcune interviste sia a Lucia Garsia che a Giuseppe Milici. (ANSA).