Sicilia:Salvini,Lega orgogliosa di entrare in giunta Regione

(ANSA) - PALERMO, 12 MAG - "La Lega vuole lavorare sempre di più e sempre meglio per la Sicilia: per questo siamo orgogliosi di entrare nella giunta del governatore Nello Musumeci per occuparci di Beni culturali e Identità siciliana". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. "Tra le altre cose avremo l'onore di gestire le soprintendenze provinciali e quella del Mare, i 14 parchi archeologici, con i teatri di pietra e i templi, per non parlare dei musei regionali e delle straordinarie biblioteche di Palermo, Catania e Messina.

- aggiunge - La Sicilia, con la sua storia e la sua cultura, è un vanto per l'Italia: siamo orgogliosi di entrare nel governo regionale, prima volta nella storia, per confermare le capacità amministrative delle donne e degli uomini della Lega, al servizio dei siciliani e del cambiamento. Primi obiettivi: basta burocrazia e più lavoro". (ANSA).