Fase 2: app 'Wonder menu', comanda virtuale per ristoranti

(ANSA) - PALERMO, 12 MAG - Si chiama Wonder menù, la 'comanda virtuale' gratuita per consentire ai ristoratori di lavorare in tutta sicurezza, dal momento in cui potranno riaprire al pubblico, con un investimento pari a zero. "Wonder menù" è stata lanciata dalla Digitrend, società specializzata in servizi di trasformazione digitale e Adv data driven, ed è pensata per la ripartenza del settore della ristorazione con tutti i limiti imposti dalla crisi Covid19. La app è raggiungibile da qualunque smartphone ed è in grado di ricevere la comanda, sottoporla alla cucina e stamparla ed avvisa il cliente sullo stato di preparazione del suo ordine fin quando ciascun piatto è pronto.

"Lavoriamo a questa applicazione dalla seconda metà del 2019 - dice Gianni Messina, project manager di Digitrend - quando avevamo rilevato i bisogni di alcuni ristoratori che avevano necessità di attivare servizi di consegna diretta ai propri clienti e un controllo di gestione accurato nel processo di preparazione e lavorazione dei piatti in cucina". (ANSA).