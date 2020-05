Coronavirus: controlli in spiaggia e in ville a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 11 MAG - Posti di blocco a Palermo anche con diversi agenti di polizia, carabinieri e guardia di finanza nei giardini pubblici e nei parchi. Questa mattina sono scattati i controlli nella zona del parco del Foro Italico dove in tanti si erano già ritrovati nella zona a ridosso del mare. Le persone sedute nelle panchine sono state fatte alzare a allontanare per mantenere il distanziamento sociale. Questa mattina a Mondello non c'erano bagnanti. Solo che alcuni operai dei lidi stanno lavorando per preparare la stagione estiva in attesa delle linee guida che dovranno essere approvate dal governo. (ANSA).