Coronavirus: autista Amat aggredito da passeggero a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 10 MAG - Un autista dell'Amat è stato aggredito ieri sera a bordo di un autobus della linea 102 a Palermo, all'angolo tra via Roma e via Cavour. Il conducente del mezzo ha cercato di fare rispettare le disposizioni dell'azienda municipale di Palermo per contenere l'emergenza Coronavirus. Ha chiesto ad un passeggero di scendere dall'autobus visto che si era superato il limite consentito. Per tutta risposta ha ricevuto un pugno in faccia dall'uomo. L'aggressore, dopo averlo colpito, ha fatto perdere le sue tracce. Sono in corso le indagini della polizia per individuare l'autore del gesto.

