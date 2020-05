Omicidio nel Siracusano, arrestato a Catania dopo condanna

(ANSA) - PALERMO, 09 MAG - I carabinieri a Catania hanno arrestato e condotto in carcere Antonino Fichera, 74 anni, per l'omicidio di Mauro Mauceri, commesso il 13 settembre 2009 ad Agnone Bagni, nel Siracusano. L'uomo, che era ai domiciliari, deve scontare 15 anni e 6 mesi di reclusione per il delitto. Il provvedimento è del Tribunale di Siracusa. Il 74enne venne arrestato quattro anni dopo l'omicidio al termine di un'inchiesta della Dda di Catania. L'agguato avvenne nella strada Sabbione Maria: la vittima era uscita dalla villetta in cui abitava alla guida della sua Lancia Y, sulla quale viaggiava anche una donna, che rimase illesa. Fichera è ritenuto affiliato al clan dei Cappello. L'omicidio a Mauceri, detto Maria u Lintinisi, secondo gli inquirenti fu una vendetta personale.

