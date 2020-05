Fase 2: cappelle cimiteri Catania aperte soltanto di mattina

(ANSA) - CATANIA, 09 MAG - Dal prossimo 11 maggio, le cappelle delle confraternite dei cimiteri di Catania saranno aperte dal lunedì al sabanto soltanto la mattina, dalle 8 alle 14, e con ingressi contingentati secondo la lettera iniziale del cognome del visitatore, che potrà avere al massimo un accompagnatore. I cimiteri domenica resteranno chiusi per la sanificazione. E' quanto stabilito da un'ordinanza del sindaco Salvo Pogliese.

I visitatori per entrare nei cimiteri di via Acquicella e di San Giovanni Galermo dovranno fare riferimento ai giorni consentiti in base alla prima lettera alfabetica del visitatore secondo questo calendario: lunedì 11 maggio A - B - C; martedì 12 maggio D - E - F; mercoledì 13 maggio G - H - I - J - K - L; giovedì 4 maggio M - N - O; venerdì 15 maggio P - Q - R; e sabato 16 maggio S - T - U - V - W - X - Y - Z. Domenica 17 maggio chiuso per sanificazione. (ANSA).