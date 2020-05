Coronavirus: vescovo Caltagirone, visita a sopresa ospedale

(ANSA) - CALTAGIRONE, 09 MAG - Visita a sorpresa stamattina del vescovo di Caltagirone Calogero Peri, nell'area Covid dell'ospedale Gravina, nosocomio dove monsignore è stato ricoverato quando era risultato positivo al Coronavirus. "E' l'occasione per un saluto al personale, per rivolgere loro un pensiero grato e di amicizia - ha detto mons. Peri - e per esprimere ancora la vicinanza ai malati in questo momento di difficoltà, sostenendo la speranza della guarigione".

Il Vescovo è stato accolto dai sorrisi stupiti di tutti gli operatori in servizio. "È stata una sorpresa gioiosa ed emozionante - ha detto Giovanna Pellegrino, direttrice dell'ospedale - abbiamo da subito ritrovato lo stile, semplice, personale e generoso del pastore della comunità ecclesiale calatina. Gli auguriamo ancora una ripresa sempre più pronta e lo ringraziamo per la sua attenzione ai malati e per la sua premura verso gli operatori del presidio". (ANSA).