Coronavirus: in Sicilia 2.080 casi, 47 in meno rispetto ieri

(ANSA) - CATANIA, 09 MAG - Sono 2.080 lr persone attualmente positive al Coronavirus in Sicilia, 47 in meno rispetto a ieri, con 2.837 tamponi eseguiti, che fa salire il numero complessivo a oltre 101mila. E' quanto emerge dal report comunicato dalla Regione all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 101.548 (+2.837 rispetto a ieri), su 90.885 persone: di queste sono risultate positive 3.313 (+12), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.080 (-47), 977 sono guarite (+56) e 256 decedute (+3).

Degli attuali 2.080 positivi, 294 pazienti (-35) sono ricoverati - di cui 17 in terapia intensiva (-2) - mentre 1.786 (-12) sono in isolamento domiciliare. (ANSA).