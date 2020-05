Stumento azzera rischi per viti vertebre

(ANSA) - CATANIA, 08 MAG - Grazie a un nuovo strumento, che si utilizza col sistema O-Arm/Neuronavigatore già in dotazione alla Neurochirurgia dell'ospedale Garibaldi di Catania, è possibile portare a valori prossimi allo 0% il rischio di un errato posizionamento delle viti nelle vertebre. La sperimentazione del nuovo strumento neurochirurgico progettato e brevettato dal Giovanni Nicoletti, direttore dell'unità operativa complessa di Neurochirurgia del nosocomio etneo, è stata pubblicata sul "Journal of Neurosurgical Sciences".

Il dispositivo chirurgico può essere utilizzato durante gli interventi sulla colonna che prevedono l'apposizione di protesi, come le viti e le barre, per la stabilizzazione vertebrale nel trattamento di patologie degenerative, traumatiche e neoplastiche. Interventi che comportano l'esposizione del paziente a rischi per errori di traiettoria che, seppur minimi, possono determinare lesioni nervose o vascolari, responsabili non soltanto di danni transitori o permanenti, ma anche pericolosi per la vita.