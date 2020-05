In radio e video torna dopo pausa "Glitter People"

"Torna la speranza, torna il sorriso", con questo spirito, dopo la pausa da lockdown, torna in onda ogni venerdì dalle 11 alle 13 su Radio In , "Glitter People" con Sara Priolo e Milvia Averna. Trasmesso in video anche sulla pagina ufficiale di Facebook dell'emittente anche in diretta e dopo la registrazione. Dopo la pausa protagonista del format che ama raccontare la Sicilia che brilla è stato il golf, un sport elegante e di tendenza, con l'intervista al presidente del Villa Airoldi Golf Club delle Favorita, Luciano Basile, che ha avuto il primato di aver riaperto per primo in Italia i suoi campi. Tra gli altri intervenuti il musicista Giuseppe Milici, noto armonicista e grande appassionato di golf. Nota musicale del ritorno il rapper Shadowboy Myzic, al secolo Daniel Kyei, un ghanese naturalizzato a Palermo, che ha inciso Covid-19 e fare una dichiarazione d'amore all'Italia che l'ha accolto.

Gltter People, che ha preso il via nel luglio del 2018. Tra i personaggi noti, ospitati in studio proprio prima della chiusura forzata a causa del Coronavirus, l'attore Claudio Gioè, che ha presentato il suo spettacolo al Teatro Biondo Marat Sade e la sua ultima fiction su Rai Tre, Passeggeri Notturni. E, ancora, tra gli altri intervistati, tra una gag e l'altra delle due affiatate presentatrici, Sergio Vespertino, Corrado Fortuna, Frankie hi-Nrg, le star nazionali di passaggio in città come Nathaly Caldonazzo ed Elena Santarelli e tanti altri protagonisti della musica e teatro siciliani. "In questi mesi - dice Milvia - ci hanno chiesto perchè non abbiamo portato avanti la trasmissione via Skype come hanno fatto altri. Ho ritenuto che non sarebbe stato semplice anche solo pensare di fare intrattenimento, raccontare eventi che non ci sono più, almeno non adesso. Cosa avrei potuto chiedere sui loro progetti per il futuro? Nessuno poteva saper come sarebbe andata e quanto sarebbe durata la pandemia. Adesso che la speranza di normalità sembra essere possibile, noi torniamo, sperando di ritrovare il nostro pubblico e di continuare a regalare un sorriso". (ANSA).