Rapina a supermercato nel Catanese, arrestati tre minorenni

(ANSA) - PATERNÒ (CATANIA), 07 MAG - Tre minorenni che il 2 aprile scorso hanno assalito un supermercato a Paternò sono stati arrestati dai carabinieri della locale compagnia e del comando provinciale di Catania. Sono due 17enne e un 15enne che stati identificati anche grazie alla visione dei filmati registrati dal sistema di videosorveglianza del negozio. Nelle immagini si vedono due ragazzi, armati di coltello, fare irruzione nel supermercato e farsi consegnare i soldi minacciando una dipendente: "pigghia i soddi, rapi a cassa e spicciati.". Il terzo faceva da 'palo' fingendo di fare acquisti in un altro negozio, parlando al cellulare con i due complici. I tre erano già conosciuti dai carabinieri per loro precedenti. Uno di loro era in affido a una comunità dalla quale è fuggito per compiere la rapina: per lui il Gip del Tribunale per i minorenni di Catania ha disposto la detenzione in un istituto minorile. Per gli altri due è stata disposta la misura cautelare in una comunità. (ANSA).