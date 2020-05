Pedopornografia:operazione polizia postale Palermo,2 arresti

(ANSA) - PALERMO, 07 MAG - La Polizia Postale di Palermo, dopo un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, ha arrestato due persone per detenzione di grandi quantitativi di materiale pedopornografico, tra cui foto e video. I due, tratti in arresto dopo la perquisizione disposta dalla Procura, sono stati portati in carcere. Gli indagati erano già stati in precedenza oggetto di indagine da parte della Squadra Mobile di Palermo e del Commissariato di di Scampia (NA), per reati della stessa natura commessi ai danni di minori. L'attività investigativa si è sviluppata anche grazie alle coordinamento con altre agenzie internazionali di Polizia che condividono con il Servizio Polizia Postale di Roma (Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online) informazioni che hanno per oggetto la pubblicazione e la diffusione da parte di utenti del web di materiali pedopornografici. Il Compartimento Polizia Postale di Palermo già da tempo svolge un ruolo attivo nel contrasto alla pedopornografia, diffusa anche nelle cosiddette reti anonimizzate (darknet). I materiali da ultimo rinvenuti saranno confrontati con quelli oggetto di sequestro in altre indagini, che hanno coinvolto anche gruppi di messaggistica veloce e alcune piattaforme. (ANSA).